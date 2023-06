Trotz Wachstumskurs: Raiffeisenbank blickt mit Sorge in die Zukunft

Die Raiffeisenbank im Donautal blickt auf ein Jahr mit Höhen und Tiefen zurück. Vor allem der Blick auf den Agrarsektor ist laut Vorstand schmerzhaft.

Auf ein „trotz Zeitenwende ordentliches Geschäftsjahr“ blicke die Raiffeisenbank im Donautal EG zurück, schickte Vorstandsvorsitzender Andreas Schwinghammer seinem Bericht auf der Mitgliederversammlung in Grasheim voraus. Die Bank befinde sich weiter auf Wachstumskurs. Die derzeit 17.309 Mitglieder erhalten zwei Prozent Dividende für ihre insgesamt 53.000 Anteile. Das war bereits auf der Generalversammlung am Vortag in Gaimersheim beschlossen worden, ebenso der Jahresabschluss 2022 und der Prüfbericht sowie die Wahlen zum Aufsichtsrat.

Durch alle Berichte der drei Bankvorstände und des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Mack zogen sich wie ein roter Faden aktuelle und kurz zurückliegende Krisen sowie ein daraus resultierendes „regulatorisch und wirtschaftlich schwieriges Umfeld“. Dennoch sei es gelungen, „ein solides Geschäftsergebnis und positives Wachstum im betreuten Kundenvolumen zu erzielen“, lautete Schwinghammers Fazit. Das Kundengeschäft ist im vergangenen Jahr sogar gewachsen. Die Bilanzsumme betrug 1,054 Milliarden Euro. 33.309 Kunden vertrauen der Bank im Donautal ihr Geld an, eine beachtliche Zahl, schließlich hat das Einzugsgebiet gerade mal 49.000 Einwohner.

Beim außerbilanziellen Geschäftsvolumen gab es einen moderaten Zuwachs auf 2,286 Milliarden Euro, bei den Kundengeldern verzeichneten die Banker eine Verschiebung zu ihren Verbundpartnern und hin zu Wertpapieren und festverzinslichen Anlagen um minus 21 Millionen Euro (2,37 Prozent) auf 844 Millionen. Die ausgegebenen Kredite stiegen um 8,8 Prozent auf 716 Millionen Euro, bedingt durch Wohnungsbau und gewerbliche Finanzierungen. „Das Wachstum im Kreditgeschäft hilft uns, die rückläufige Zinsspanne teilweise auszugleichen“, erklärte Schwinghammer. So konnte das Provisionsergebnis bei 6,5 Millionen Euro gehalten werden, obwohl das Zinsergebnis als wichtigster Ertragsbringer um 242.000 Euro auf 15,4 Millionen Euro sank. Deutlich um 7,19 Prozent auf 15,05 Millionen Euro gestiegen sind Sach- und Personalkosten. „Mit unserem guten Betriebsergebnis konnten wir unsere Eigenkapitalausstattung auf 113,9 Millionen Euro verbessern“, bilanzierte Schwinghammer, damit liege die Eigenkapitalkennziffer bei kerngesunden 20 Prozent. In die zwölf Geschäftsstellen und zwei Warenstandorte samt Technik wurden rund 870.000 Euro investiert.

Die Raiffeisenbank im Donautal muss den Agrarsektor einstellen

Schwinghammers Vorstandskollege Bernhard Hackner gab zunächst einen relativ düsteren Überblick über die allgemeine Finanzlage, gipfelnd in der Feststellung, eine so hohe Kerninflationsrate von 6,9 Prozent habe es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben. Weshalb die EZB nach elf Jahren erstmals ihren Leitzins erhöhte, der aktuell bei 3,75 Prozent stehe – einen so kräftigen Zinsanstieg hatte es ebenfalls seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Was prompt zu Verwerfungen an den Märkten führte. Sorge bereitet auch der Fachkräftemangel. Trotz vermehrter Ausbildungsplätze, Weiterbildungsprogrammen und einem umfangreichen Sozialleistungspaket ist es 2022 erstmals nicht gelungen, alle in Ruhestand gegangenen Mitarbeiter zu ersetzen. Derzeit sind 217 Mitarbeiter, davon 14 Auszubildende, in Bank- und Warengeschäft tätig, ihre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt bei erfreulichen 15 Jahren.

Die schlechte Nachricht zum Schluss blieb Vorstand Bernhard Meier vorbehalten, der zwar von einer Spendenhöhe von 102.000 Euro an soziale, karitative oder kulturelle Einrichtungen der Region berichtete, aber auch verkündete, dass der Agrarsektor im Warenhandel eingestellt werde. Zwar konnte der Umsatz um 12,5 Prozent auf 18,9 Millionen Euro gesteigert werden, doch der Fachkräftemangel schlägt voll durch. Trotz intensiver Suche können beide aus Altergründen ausscheidenden Marktleiter nicht ersetzt werden. Eine Übernahme durch andere Agrarbetriebe scheiterte mangels Interesse. „Wir haben alles versucht“, versicherte Meier, „es tut uns unendlich leid.“

Personalien: Turnusgemäß in den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Andrea Mickel, Gerd Risch und Josef Walter, aus Altersgründen ausgeschieden ist Georg Winter. Mit seinem Ausscheiden ist nun die im Fusionsvertrag vereinbarte Anzahl von acht Aufsichtsratsmitgliedern erreicht. Neben den Wiedergewählten und Vorsitzendem Thomas Mack gehören dem Gremium weiterhin Andrea Ernstorfer, Ludwig Glosser, Werner Hecht und Franz Schinko an.