Unbekannte beschädigen Rolladen an Sportheim

In Karlshuld haben bislang unbekannte Täter versucht, einen Rolladen an einer Terrassentür nach oben zu schieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Karlshuld den Rolladen einer Terrassentüre beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde am Sportheim in der Kindergartenstraße versucht, den Rolladen der Terrassentüre nach oben zu schieben. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Donnerstagnachmittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10