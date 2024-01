Unbekannte Jugendliche beschädigen Fensterscheibe in Karlshuld

In Karlshuld haben Unbekannte die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses beschädigt. Der Eigentümer sah Jugendliche mit dem Fahrrad davonfahren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 23.20 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Karlshulder Hauptstraße beschädigt. Der Hauseigentümer wurde durch ein Geräusch auf die Sachbeschädigung aufmerksam und konnte zwei unbekannte Jugendliche auf Fahrrädern beobachten, die Richtung Augsburger Straße wegfuhren. Der Schaden an der Fensterscheibe wird auf rund 600 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

