Unbekannte steigen in Karlshulder Gasthaus ein

Unbekannte sind in eine Gaststätte in Karlshuld eingebrochen. Geklaut haben sie nichts, aber sie sorgten für Schaden.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Gaststätte in Karlshuld eingestiegen. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen Dienstagabend um 20 Uhr und Mittwoch gegen 5.45 Uhr zur Tat geschritten.

Sie hatten versucht, die Hintertür des Gebäudes mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen und haben diese auch beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Gebäude nichts gestohlen. Der Sachschaden wird von der Polizei Neuburg auf etwa 1000 Euro geschätzt. (AZ)

