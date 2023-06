Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein in Karlshuld geparktes Auto wird von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparktes Auto ist in Neuburg beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen dem 15. Juni und dem 24. Juni ein Auto. Dabei handelte es sich um ein in der Ingolstädter Straße in Karlshuld am Fahrbahnrand abgestelltes Auto der Marke Hyundai.

Unbekannter beschädigt in Neuburg geparktes Auto

Die Beschädigungen an der Stoßstange rechts vorne und der Motorhaube in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden an der dem Gehweg zugewandten Seite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)