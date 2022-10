Unfall beim Abbiegen: Zwei Autofahrer verletzt

Zwei Autos sind beim Abbiegen in Karlshuld zusammengestoßen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zwei Autos sind am Freitag gegen 14.13 Uhr in Karlshuld zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Zur Unfallzeit befuhr eine 32-jährige Autofahrerin die Straße 2043, ausgehend von der Zeller Kreuzung in Fahrtrichtung Karlshuld. Auf Höhe der Abfahrt Kochheim wollte die Frau nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-jähriger Autoffahrer auf derselben Straße in die gleiche Fahrtrichtung und setzte zum Überholen an.

In der Folge kam es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die 32-jährige Frau mittelschwer verletzt wurde. Der 46-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Erstversorgung sowie der Unfallaufnahme war die Straße 2043 für rund eine Stunde vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Karlshuld war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)