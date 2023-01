"Uns gibt es noch": SPD Karlshuld wählt neue Spitze

Plus Die Karlshulder SPD wählt den Vorstand neu. Ein Blick auf das vergangene Jahr macht Sorge. Der Ortsverband will eine klare Botschaft senden.

„Neue Motivation und neue Ideen“ verspricht Sarah Litter, die bisherige und frisch im Amt bestätigte SPD-Ortsvorsitzende. Ziel der Karlshulder SPD ist, nach schweren Jahren wieder Präsenz zu zeigen, die Botschaft zu vermitteln „Uns gibt es noch“, neue Mitglieder zu werben und eine Gemeinderatsliste aufzustellen, um wieder im Gemeinderat vertreten zu sein. Dass der Ortsverein, der 26 Mitglieder hat, aktuell über keine Mandatsträger verfügt, wirkte sich auch auf die Kassenlage aus. „Das vergangene Jahr war das Jahr mit dem größten Minus, seit ich die Kasse geführt habe“, sagte der langjährige Kassier Anton Krammer, der am Sonntag seinen letzten Tag im Karlshulder SPD-Vorstand hatte.