Unwetter fordert immer öfter den Einsatz der Karlshulder Feuerwehr

In Karlshuld musste die Wehr im vergangenen Jahr 40-mal ausrücken. Verkehrsunfälle und Brände waren jedoch nicht die häufigsten Gründe.

Zu 40 Einsätzen rückte die Feuerwehr Karlshuld im vergangenen Jahr aus, berichtete Kommandant Sven Scherm auf der letzten Jahresversammlung im alten Feuerwehrhaus. Denn spätestens zur Einweihungsfeier Anfang Mai wird die Wehr ins neue Feuerwehrhaus umgezogen sein. Der Neubau beschäftigte nicht nur den Vorstand, sondern auch 45 Ehrenamtliche, die auf rund 3000 Quadratmeter Pflastersteine in Eigenleistung verlegt hatten. „Eine stolze Leistung“, lobte Vorsitzender Maximilian Bertl, dessen besonderer Dank dafür Hauptorganisator Hans Riedl sowie Klaus und Sven Scherm galt. „Wenn wir weiter so dranbleiben, dann können wir alles schaffen“, schloss er seinen Bericht unter kräftigem Applaus.

Ein Satz, den später Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier aufgriff. Er hob die in Karlshuld gelebte Kameradschaft hervor und freute sich, dass so viele Gemeinderäte mit ihrer Anwesenheit die Arbeit der 65 Feuerwehrmänner und -frauen wertschätzten. „Der Trend zu Unwettern hält an“, kommentierte er Sven Scherms Bericht, „das ist kein Spaß, was das Wetter mit uns macht“. Hier gelte es, „vor die Lage zu kommen“.

Feuerwehr Karlshuld musste 2023 acht Brände löschen

Der Jahresbericht des Kommandanten hatte eindrucksvoll gezeigt, dass Unwetter mit elf Einsätzen den größten Einzelposten innerhalb der Technischen Hilfeleistung (THL) ausmachten, gefolgt von sieben Verkehrsunfällen, einer Türöffnung, je dreimal Unterstützung von Rettungsdienst und Gemeinde sowie sieben sonstigen Einsätzen. Acht Brandeinsätze teilten sich auf in zwei Großbrände – einmal Industrie, einmal Halle – je einen LKW-, Hecken-, Kamin- und Freiflächenbrand sowie zwei Fehlalarme. Die Einsatzstunden summierten sich auf 755.

Hinzukamen 1198 Übungsstunden, unter anderem für Leistungsprüfungen Wasser und THL, die von 21 Personen erfolgreich absolviert wurden. 16 Kameraden nahmen an verschiedenen Weiterbildungen teil und das 18-köpfige Ausbilderteam, dem neben Karlshulder Kameraden auch Weicheringer und Untermaxfelder angehören, vermittelte in 690 Stunden in der Brandsimulationsanlage sein Wissen an 500 Teilnehmer von 53 Feuerwehren aus neun Landkreisen. Ferienprogramm und Brandschutzunterweisung im Kindergarten gehörten ebenfalls zum arbeitsintensiven Jahr der Feuerwehrkameraden, die insgesamt 2643 Stunden ehrenamtlich für die Sicherheit der Bürger leisteten. Was zweiter Bürgermeister Werner Hecht „sportlich“ nannte und den Floriansjüngern augenzwinkernd ans Herz legte, „passt gut auf den Maibaum auf“.

Karlshulder Feuerwehr zieht dieses Jahr ins neue Feuerwehrhaus ein

Der war einer der Gründe dafür, dass sich der Vorstand zu zwölf Sitzungen getroffen hatte. Dabei war der Neustart des Vereinslebens nach Corona vorbereitet worden, wie Vorsitzender Bertl berichtete. Der Neubau des Feuerwehrhauses bedingte zusätzlich neun Sitzungen des Bauausschusses. Großen Aufwand bedeutete der erste Karlshulder Maibaum seit mehr als 40 Jahren, der zudem für die Karlshulder Feuerwehr der erste überhaupt gewesen war. Aufwendig war auch das Bemalen des weiß-blauen Stammes und natürlich das sichere Aufstellen. Am Ende stand der dritte Platz beim Maibaumwettbewerb der Brauerei Unterbaar, dotiert mit 50 Liter Bier.

Zum reichen Vereinsleben gehörten im Jahresablauf das Neujahrsanschießen am Rathaus mit Empfang im Feuerwehrhaus, Jahresauftakt am Kreisverkehr, Rosenmontagsball in Grasheim, Kesselfleischessen, Floriansübung in Grasheim, Vatertagsübung mit Grillfeier, Stadtradeln, Stockschützen-Dorfmeisterschaft sowie diverse Feste, darunter Fahrzeugweihen in Ober- und Untermaxfeld, Spiel ohne Grenzen des Sportvereins Grasheim, Herbstrauschen bei der Feuerwehr Grasheim und 100-Jahr-Feier des Kriegerdenkmals. Die Fahnenabordnung stand bei der Beerdigung von Pfarrer Pero Ljubicic Spalier und rückte zu kirchlichen Festen aus.

