Vier Verletzte nach Autounfall bei Karlshuld

Ein Mann kracht mit seinem Auto bei einem Überholmanöver in der Nähe von Karlshuld in ein Auto. Eine Frau wird bei dem Unfall eingeklemmt.

Bei einem Unfall in der Nähe von Karlshuld sind vier Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer übersah aus noch ungeklärter Ursache beim Überholen, dass ein Wagen vor ihm abbiegen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 50-jährige Fahrer setzte zum Überholen an, als eine 72-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm nach links bog. Beide Autos waren am Sonntagnachmittag von Karlshuld in Richtung Zeller Kreuzung unterwegs. Auf der Höhe von Nazibühl kam es zu dem Zusammenstoß. Der Mann fuhr in die linke Fahrzeugseite des Autos der Frau.

In dem Wagen der Frau befanden sich noch eine 71- und eine 69-jährige Mitfahrerin. Eine der Frauen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Mitfahrerinnen wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten den 50-Jährigen ebenfalls in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Staatsstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden

Die Staatsstraße zwischen Karlshuld und der Zeller Kreuzung war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Karlshuld und Zell leiteten den Verkehr um. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch