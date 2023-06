Karlshuld

vor 51 Min.

Von der Polka bis zum Dreher: So war das Gartenfest mit Volkstanz in Karlshuld

Plus Der Trachtenverein Dö Birkastoana haben wieder zum Gartenfest mit Volkstanz geladen. Über 500 Besucher aus der Region und darüber hinaus kamen nach Karlshuld.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Über eine Rekordbesucherzahl zum Gartenfest mit Volkstanz freute sich der Trachtenverein Dö Birkastoana am vergangenen Sonntagnachmittag. Während die Besucherzahl am Samstag beim Open Air der Blaskapelle etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, war einen Tag später deutlich mehr los. Volkstanzfreunde aus der ganzen Region gaben sich ein Stelldichein in Karlshuld – gekommen waren sie unter anderem aus den Landkreisen Aichach und Pfaffenhofen, aus Pöttmes, Pfarrhofen, Neustadt, Nandlstadt und sogar aus dem schwäbischen Thierhaupten.

„So viele Leute hatten wir noch nie“, meinte Tanzmoasta Adolf Mattes und strahlte übers ganze Gesicht. Schon zum Auftanz waren viele gekommen, schließlich heißt es da „Sehen und gesehen werden“. Zu Spitzenzeiten mussten dann sogar noch zusätzliche Biergarnituren aufgestellt werden, weshalb Mattes von mindestens 500 Gästen ausging. Und sie kamen alle auf ihre Kosten: Polka, Landler, Zwiefacher, Walzer, Dreher, Boarischer und Figurentänze wechselten sich ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen