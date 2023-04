Im Donaumoos wird es vorerst keine Jobbörse mehr geben

Plus Weil sich zuletzt immer weniger Mitglieder des Gewerbeverbandes bei der Messe präsentieren, wird die Veranstaltung aus dem Programm genommen. Die Spendenaktion bleibt aber.

Vorsichtige Aufbruchsstimmung verbreitete Vorsitzende Cornelia Euringer-Klose auf der Jahresversammlung des Gewerbeverbandes Donaumoos. „Es ist zwar noch nicht so wie früher vor Corona, aber es geht aufwärts“, meinte sie. Das spiegelte sich auch im Jahresprogramm wieder, das im Vergleich zu früheren Jahren noch leicht reduziert war, aber doch wieder Fahrt aufgenommen hatte. Gewohnt stringent fielen sowohl der Rückblick der Vorsitzenden als auch der Kassenbericht von Kassier Andreas Schwinghammer aus, sodass genügend Zeit für ein kurzweiliges Quiz blieb. Das von der Vorsitzenden mit Unterstützung von ihrem Vize Christian Hammerer vorbereitete Quiz thematisierte 25 Jahre Gewerbeverband kurzweilig und zugleich informativ. Am Ende hatte Cornelia Euringer-Kloses Vorgänger Christian Förg die Nase vorn und gewann den Geschenkkorb.

Aktuell zählt der Gewerbeverband 124 Mitglieder und damit etwas weniger als im Jahr zuvor. „Das waren keine Kündigungen im engeren Sinne, sondern Betriebsaufgaben“, erklärte die Vorsitzende. Bayernweit sei der Verband hinsichtlich der Mitgliedszahlen immer noch "ganz oben dabei“.