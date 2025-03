Warum die Corvette von Nino de Angelo jetzt in Karlshuld steht

Pferdestärken spielen im Leben des Schlager-Rockers Nino de Angelo eine große Rolle. Nicht nur privat steigt der deutsche Sänger (“Jenseits von Eden“) gerne in einen Sportwagen. Die Liebe zu Autos offenbart sich sogar im Namen seines Hundes „Lambor Ghini“. Sein Image als Rocker in Lederjacke, mit Tattoos und Spaß am Fahrtwind pflegt de Angelo auch in seinen Musikvideos. Diese enthüllen nun das Geheimnis, warum Nino de Angelo eine Corvette fährt, die im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zugelassen ist. Und warum das Auto jetzt in Karlshuld steht.

Barbara Wild