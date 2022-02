Karlshuld

19:30 Uhr

Was darf mit ins neue Schaudepot in Karlshuld?

Plus In Kleinhohenried soll eine neue Stätte für Gebrauchsgegenstände aus dem Donaumoos entstehen. Einen Teil des Millionen-Invests müssen die Moos-Gemeinden bezahlen.

Von Claudia Stegmann

Wer schon einmal umgezogen ist und in diesem Zuge den Keller, den Kleiderschrank oder andere unübersichtlich gewordene Anhäufungen ausgemistet hat, der kann im Ansatz erahnen, wie es im Augenblick Fritz Koch geht. Der Leiter des Freilichtmuseums am Haus im Moos hat die Aufgaben, den riesigen Fundus an alten Gebrauchsgegenständen aus längst vergangenen Tagen zu sortieren. Zigtausende Artefakte vom Nachttopf bis zum Ochsenkarren lagern in der alten Putzerei und an anderen Orten in Karlshuld. Doch damit soll und muss nun Schluss sein. Weil das ehemalige Moorversuchsgut geräumt werden muss, braucht die Stiftung Donaumoos einen neuen Lagerplatz. Und der soll in einem neuen Museumsdepot am Haus im Moos entstehen. Und das soll nicht nur einfach eine Lagerhalle werden, sondern ein „Schaudepot“ mit einem eigenen Ausstellungsbereich.

