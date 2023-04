Karlshuld/Weichering

vor 32 Min.

Karlshulds ehemaliger Pfarrer Pero Ljubicic ist gestorben

Plus Ljubicic hat bis 2015 die Pfarreiengemeinschaft Karlshuld-Weichering-Lichtenau betreut. Sein Wunsch, in die kroatische Heimat zurückkehren zu können, wurde ihm nicht erfüllt.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Pfarrer Pero Ljubicic am Mittwoch, einen Monat vor seinem 72. Geburtstag, in München gestorben. Der gebürtige Kroate hatte ab 2001 für 14 Jahre die Pfarreiengemeinschaft Karlshuld-Weichering-Lichtenau geleitet und begleitete in dieser Zeit 435 Taufen, 622 Erstkommunionen, 86 Trauungen und 433 Beerdigungen. "Ich war nicht sonderlich erfolgreich", bilanzierte er zu seinem Abschied im Juli 2015 mit seinem ihm eigenen Humor, "nur zwei Menschen mehr getauft als beerdigt – aber das ist das Leben."

Aufgewachsen war der Älteste von elf Geschwistern auf einem Bauernhof in einem kleinen Ort in der Nähe von Sarajevo, damals Jugoslawien, heute Bosnien. 15 Monate lang musste er Militärdienst leisten, dann studierte er in Sarajevo Theologie, dort weihte ihn Bischof Marco Jozinovic am 29. Juni 1977 zum Priester. Doch da es damals einen Priesterüberschuss in seiner Diözese gab, lieh der Kardinal junge Priester nach Deutschland und Ozeanien aus, wo bereits damals Mangel herrschte. So kam Pero Ljubicic 1980 nach Osnabrück, wo er zunächst Deutsch lernte und dann zweieinhalb Jahre als Kaplan, anschließend sechs Jahre als Pfarrer arbeitete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen