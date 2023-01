Kiesabbau: Karlshuld und Weichering wehren ungewollte Flächen erfolgreich ab

Plus Der Fortschreibungsentwurf des Regionalplans und der damit verbundene Kiesabbau waren erneut Thema in den Gemeinderäten Karlshuld und Weichering. Das ist der Stand der Dinge.

Der aktuellste Fortschreibungsentwurf des Regionalplans Ingolstadt ist in den vergangenen Monaten massiv auf Kritik gestoßen. Im Fokus steht dabei das Kapitel Bodenschätze und die darin enthaltenen Kiesabbauflächen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Neben dem Donaumoos-Zweckverband und der Unteren Naturschutzbehörde lehnten auch einige Gemeinden, darunter Weichering und Karlshuld, den Entwurf ab. Nun konnte die Donaumoosgemeinde einen Teil der ungewollten Abbauflächen abwehren.