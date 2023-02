Start in die Fastenzeit: Wieder Politischer Talk am Aschermittwoch

Die CSU lädt dieses Jahr erstmals nach Grasheim. Welche Gäste die Christsozialen und die SPD auf die Bühne holen.

Der Politische Aschermittwoch ist zurück - auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die CSU konnte für dieses Jahr die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber gewinnen. Sie kommt am 22. Februar in das Schützenheim Grasheim in der Schrobenhausener Straße. 17b. Der CSU-Ortsverband Karlshuld und der CSU-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen laden dazu alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. Ab 18.30 Uhr können die Gäste dort Fisch essen, gegen 19.30 Uhr wird Staatsministerin Kaniber sprechen. Für musikalische Unterhaltung wird die Boarisch Blosn sorgen.

Zeitgleich findet der "Soziale Politische Aschermittwoch“ ab 19 Uhr im Landgasthof Vogelsang in Weichering (Bahnhofstr. 24) statt. Dort moderiert Werner Widuckel einen Polit-Talk zum Thema „Soziale Gerechtigkeit und Solidarität in Bayern“. Der SPD-Kreisvorsitzende holt sich dazu mit Landtagskandidat Siegfried Sibinger (Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schrobenhausener Land, Gemeinderat) und Bezirkstagskandidatin Mini Forster-Hüttlinger (Kreisrätin und 2. Bürgermeisterin von Oberhausen) zwei langjährige Kommunalpolitiker mit Erfahrung in der Sozial- und Umweltpolitik auf das Podium, die gerne Fragen zu aktuellen politischen Themen beantworten. (AZ)