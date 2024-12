Weihnachtsmarkt beim Moorversuchsgut

Der Verein „Kultur Karlshuld“ veranstaltet von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des ehemaligen Moorversuchsguts in Karlshuld. Die erfolgreiche Premiere des Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr war die erste Aktion des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kultur im Ort und das Moorversuchsgut zu beleben.

Auch heuer haben die Organisatoren wieder ein festlich geschmücktes Hüttendorf errichtet, das zum Bummeln und Verweilen einlädt. Die Karlshulder Vereine versorgen die Besucherinnen und Besucher mit allerlei Schmankerl, von Steaksemmeln über Schupfnudeln bis hin zum klassischen Kaiserschmarrn. Dazu präsentieren insgesamt 17 vor allem regionale Aussteller ihre liebevoll gefertigten Handarbeiten, unter denen sich sicherlich das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden lässt.

Für das weihnachtliche Rahmenprogramm sorgen unter anderem der Posaunenchor, der Trachtenverein Grasheim und die Alphorngruppe Donauland. Am Samstag, 7. Dezember, stattet um 16.15 Uhr auch der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab. Zudem findet an allen drei Tagen ein Schätz-Spiel und eine Weihnachtsbaum-Verlosung statt. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Karlshulder Kulturverein zugute. Die Gewinner werden am Freitag und am Samstag um 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt bekannt gegeben, am Sonntag um 19.15 Uhr. Der Weihnachtsmarkt hat am Freitag und Samstag von 16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 15 Uhr bis 20 Uhr. (flan)