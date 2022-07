"Werni" ist jetzt "Werna": Brachvogel zurück im Donaumoos

Der Wiesenbrüter aus dem Donaumoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bekam 2020 einen GPS-Sender. Jetzt ist er zurückgekommen

Vor zwei Jahren ist im Donaumoos der erste junge Brachvogel mit einem GPS-Sender ausgestattet worden. Nach kurzer Zeit ging Werni, so der Name des Wiesenbrüters, auf Wanderschaft, unter anderem nach Frankreich, um nun wieder an seinen Geburtsort in der Nähe von Langenmosen zurückzukehren, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitteilt.

Die Daten, die mit dem Sender gesammelt werden, bieten einige Erkenntnisse über das Zugverhalten des Vogels – und dem Biologen und Projektleiter Norbert Model ist im Rahmen der Auswertung aufgefallen: Werni ist gar kein männliches Tier. Model beobachtete den Vogel mehrfach seit seiner Rückkehr. Laut LBV ist es erst in einem gewissen Alter möglich, das Geschlecht anhand körperlicher Merkmale zweifelsfrei zu bestimmen. Das können Größe und Schnabellänge sein.

Brachvogel "Werni" kehrt ins Donaumoos zurück

Der Vogel heißt nun Werna. Und Werna hat eine beachtliche Reise hinter sich. Im Juli 2020 zog es sie nach ihrer Besenderung nach Frankreich in die Nähe von Bordeaux, wo sie den Winter verbrachte. Während die erwachsenen Vögel dann in ihre Brutgebiete zurückgingen, ist Werna einfach geblieben. Laut Projektleiterin Verena Rupprecht ganz normal. Jungvögel kehrten erst im zweiten Jahr in ihre Heimat zurück.

Inzwischen habe Werna mehrere Wiesenbrütergebiete in Bayern besucht und war sogar im benachbarten Österreich. Und nun ist sie wieder da. Obwohl die Datenübertragung im Mai ausgesetzt hat, ist man sicher, dass sie lebt. Im kommenden Jahr könnte Werna erstmals selbst brüten. Seit 2017 werden Brachvögel besendert – erst mit leichten Radiotelemetriesendern, ab einem bestimmten Gewicht der Tiere mit GPS-Sendern. (AZ)