Karlshuld

"Zeichen der Freundschaft": So war das Open Air der Blaskapelle in Karlshuld

Zu Beginn und am Schluss des Open-Air-Konzerts spielten die insgesamt rund 50 Musiker des Musikvereins Stadtkapelle Schwetzingen und der Blaskapelle Karlshuld gemeinsam, nur die Dirigenten Christian Mattes (im Bild) und Johannes Schwalg wechselten sich ab.

Plus Zwei Kapellen, 50 Musiker, ein Konzert: Das gab es am Wochenende beim Open Air der Blaskapellen aus Karlshuld und Schwetzingen. Und das musikalische Repertoire ließ keine Wünsche offen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Das Wochenende stand in Karlshuld ganz im Zeichen traditioneller Musik. Am Samstag nutzte die Blaskapelle Karlshuld die zwischen der alten Putzerei und dem Vereinsheim Theresienbau aufgebaute Bühne für ihr Open-Air-Konzert. Dazu war die Stadtkapelle Schwetzingen aus der Partnerstadt angereist. Was für Bürgermeister Michael Lederer Grund zu „doppelter Freude“ war – neben dem schönen Wetter freute er sich über das Konzert als „Zeichen der Freundschaft“.

Die Partnerschaft besteht heuer seit fünf Jahren, ein kleines Jubiläum also, zu dem die Kapellen natürlich die Musik sprechen ließen, zunächst gemeinsam als beeindruckender Klangkörper aus rund 50 Instrumentalisten, je zur Hälfte aus den beiden Orten. „Wir spielen ,Wir Musikanten´ für alle Musikanten“, rief der Karlshulder Dirigent Christian Mattes zum Auftakt den Zuschauern zu, unter denen Musiker befreundeter Kapellen aus dem Umland waren, die auch schon mal als Gäste mitgespielt hatten. „Echt bärig“, fand Mattes, der sich mit dem Schwetzinger Dirigenten Johannes Schwalg abwechselte, den Blick auf „schöne Musikanten und ein schönes Publikum“.

