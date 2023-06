Karlshuld

Zelt-Einlass und WC-Situation: Kritik an Donaumoos-Volksfest in Karlshuld

In Massen strömten die Besucherinnen und Besucher in das Zelt des Karlshulder Volksfests. Nun wird Kritik laut.

Plus Das Donaumoos-Volksfest in Karlshuld lockt jedes Jahr tausende Besucher an, so auch heuer. Es war eine friedliche Wiesn, ohne Zwischenfälle. Dennoch gibt es Kritik.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Fünf Tage herrschte heuer wieder Ausnahmezustand in Karlshuld, als vor einigen Wochen das Donaumoos-Volksfest Einzug hielt. In Scharen strömten die Besucher auf die Wiesn im Herzen der Donaumoosgemeinde, das Fazit der Verantwortlichen, von Festwirtin und Schaustellern bis Bürgermeister und Polizei fiel durchweg positiv aus. Doch nun wird Kritik laut, die am Montagabend in der jüngsten Gemeinderatssitzung Thema war. Dabei stand vor allem das Festzelt im Fokus.

Jedes Jahr fertigt die Gemeinde eine Liste an, die mit Kritik oder Verbesserungsvorschlägen zur Karlshulder Wiesn bestückt wird. "Und die arbeiten wir dann Stück für Stück ab", sagt Bürgermeister Michael Lederer. Kai Czapko brachte den Stein in der Sitzung ins Rollen, als er wissen wollte, ob es denn eine Art Nachbesprechung dazu geben werde, denn es habe einiges an Kritik gegeben. Mehr wurde dazu am Montag nicht mehr gesprochen. Auf Nachfrage bestätige der Rathauschef dann, dass es Klagen über den Einlass ins Zelt sowie den damit verbundenen Zugang zu den Toiletten gegeben habe.

