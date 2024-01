Zeugen gesucht: Briefkasten in Karlshuld gesprengt

Bislang Unbekannte haben am Mittwochabend einen Briefkasten eines Einfamilienhauses gesprengt. Die Trümmer verteilten sich im ganzen Vorgarten.

Ein lauter Knall erschütterte am Mittwochabend die Ruhe in der Karl-Theodor-Straße in Karlshuld. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte den Briefkasten eines Einfamilienhauses in die Luft gejagt. Die Bewohner des Hauses wurden gegen 20.30 Uhr durch die Detonation aus der Abendstille gerissen. Als sie nachsahen, was geschehen war, bemerkten sie ein Fahrzeug, das sich eilig vom Ort des Geschehens entfernte.

Briefkasten explodiert in Karlshuld - Polizei sucht Zeugen

Die Täter hatten offensichtlich einen pyrotechnischen Gegenstand verwendet, um den Briefkasten zu zerstören. Trümmer des Postbehälters verteilten sich im Vorgarten und richteten sogar Schaden an einem Gartenzwerg an. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 150 Euro geschätzt.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Neuburger Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)