15.000 Euro Schaden: Betrunkener fährt in Gartenzaun

Der Fahrer machte sich nach dem Aufprall erstmal aus dem Staub.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstag in einen Gartenzaun in Brautlach gekracht. Wie die Polizei berichtet kam ein BMW kurz vor Mitternacht in dem Karlskroner Ortsteil von der Straße ab. Nach dem Unfall stiegen die beiden Insassen des AUtos aus und machten sich aus dem Staub, noch bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen.

15.000 Euro Schaden: Betrunkener fährt in Brautlach in Gartenzaun

Im Nachgang konnte die Polizei dann zwei mögliche Fahrer finden. Da beide betrunken waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Person wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Sowohl am Pkw als auch an dem Gartenzaun enstand ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro. (AZ)