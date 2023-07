61-Jähriger wird bei Waldarbeiten von einem Baumstamm getroffen

Ein 61-Jähriger arbeitete in seinem eigenen Wald bei Adelshausen, als ihn ein Baumstamm traf. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr ist es im Wald bei Adelshausen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 61-Jähriger zusammen mit seinen drei erwachsenen Söhnen mit Arbeiten in seinem eigenen Waldstück beschäftigt. Einer der Söhne bediente dabei einen Traktor mit einer Zange zum Greifen der Baumstämme. Beim Verladen der Stämme drehte der Traktorfahrer die Zange. Genau in diesem Moment ging sein Vater vor die Zange und wurde von einem Stamm am Oberkörper erfasst.

Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verunglückten vor Ort. Er erlitt laut Polizei offensichtlich nur leichte Verletzungen in Form von Prellungen und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (AZ)