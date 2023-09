Karlskron

Brand in Karlskron: Dichte Rauchwolken aus dem Dachstuhl

In Karlskron hat am Sonntag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt.

Am Sonntag bricht in der Karlskroner Hauptstraße in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

In einem Einfamilienhaus in der Karlskroner Hauptstraße ist Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Ingolstadt mitteilt, hat der Dachstuhl gebrannt. Beim Eintreffen der Kräfte drang dichter, dunkler Rauch aus dem Dachstuhl und die Rauchsäule war bereits von Weitem zu sehen. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, der Kriminaldauerdienst der Polizei muss ihre Untersuchungen erst auswerten. Keine Verletzten bei Brand eines Dachstuhls in Karlskron Die Feuerwehr war gegen 13.45 Uhr gerufen worden. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass es keine Verletzten gab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 100.000 Euro. (AZ)

