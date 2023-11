Europas schönste Tauben kommen aus Karlskron

Albert Reitberger aus Probfeld züchtet Tauben der Rasse Strasser. In Frankreich hat er mit ihnen den Europatitel errungen.

Mit zwei Europachampion-Titeln und einem Grand Prix der Jury ist Albert Reitberger aus Mühlhausen im Elsass zurückgekehrt. Dabei wollte der Taubenzüchter aus dem Karlskroner Ortsteil Probfeld eigentlich gar nicht nach Frankreich zur 19. Internationalen Kleintierschau mit angeschlossener Europaschau der Deutschen und Mährischen Strassertauben fahren. „Ich habe keine geeigneten Tauben dafür“, hatte er Stefan Kneißl, dem Vorsitzenden des Strasser-Sondervereins im Bezirk Donau-Lech, gesagt, als der vor einem Jahr anrief, um einige Züchterfreunde für die Ausstellung zu gewinnen. Doch damit hatte er die Qualität seiner Tiere gründlich unterschätzt.

Etwa 150 Mährische Strasser sowie 450 Deutsche Strasser in verschiedenen Farbschlägen waren auf der Schau ausgestellt. Doch die schönsten hatte Albert Reitberger dabei. Die Preisrichter bewerteten seine Gruppen der gelben und roten Strasser am höchsten, wofür der 71-Jährige zwei Europachampion-Preise erhielt. Jede Gruppe bestand aus sechs Tieren, insgesamt stellte er also zwölf Tauben aus. Neben den drei vorzüglichen Bewertungen erhielten vier weitere Tiere jeweils 96 Punkte, also „hervorragend“, die zweithöchste Bewertung.

Albert Reitberger aus Probfeld züchtet seit fast 50 Jahren Tauben

Schon als kleiner Junge hatte Albert Reitberger Tauben, allerdings keine Rassetauben, sondern halbwilde Tauben, wie sie damals auf jedem Bauernhof zu finden waren. Mit 25 Jahren begann er mit der Strasser-Zucht, nachdem ein Onkel seiner Frau ihm rote und gelbe Strasser geschenkt hatte. Dieser Rasse und den beiden Farbschlägen ist er treu geblieben, „weil ich schon immer eine Vorliebe für sie hatte“. Mit jahrelanger Zuchterfahrung hat er mittlerweile zahlreiche Preise gewonnen, darunter Europachampion und Europameistertitel aus dem Jahr 2006 in Leipzig sowie drei Deutsche Meistertitel. Ein ganzes Zimmer füllen Bänder, Wimpel, Teller, Bierseidel, Urkunden und Pokale. „Eigentlich gehören die Teller alle an die Wand gehängt“, findet Ehefrau Maria Reitberger, doch dafür reicht der Platz in dem kleinen Raum nicht aus, weshalb die Porzellanpreise in einem Vitrinenschrank gestapelt aufbewahrt werden.