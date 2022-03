Karlskron

vor 17 Min.

Führung: Auf den Spuren der Donaumoos-Räuber

Plus Die Erlebnistour „Schau ned um da Gump geht um“ in Karlskron lässt die beiden Räuber Ferdinand Gump und Eduard Gänswürger lebendig werden. Was die Teilnehmer erwartet.

Von Andrea Hammerl

„Geld her“, tönt es harsch aus der Finsternis. „Wer hat das Geld?“ Eine schwarz vermummte Gestalt springt zwischen die Nachtwanderer, wird an Angelika verwiesen, und die zieht schnell den Geldbeutel hervor, der ihr zu Beginn der Erlebnistour anvertraut worden ist – mit dem Hinweis, es „nicht unterwegs für Reizwäsche“ auszugeben. So schnell wie der Räuber (Alexander Dill/Sebastian Thaler) aufgetaucht ist, so schnell verschwindet er auch wieder in der dunklen Nacht. Solche Blitzüberfälle waren in Karlskron vor rund 150 Jahren wohl an der Tagesordnung. Damals, als die berüchtigten Donaumoosräuber Ferdinand Gump und Eduard Gänswürger hier ihr Unwesen trieben.

