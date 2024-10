Gladiator Area 76: Neues Fitness- und Kampfsportzentrum eröffnet in Karlskron

Das Eröffnungswochenende brachte zahlreiche neue Mitglieder. Es war ein furioser Start für die Gladiator Area 76 im Karlskroner Gewerbegebiet an der Hauptstraße. Dort haben die Brüder Dardan und Gentian Morina, die in Ingolstadt das Gladiators Gym betreiben, eine riesige, neugebaute Halle vom benachbarten Busunternehmen gemietet, um auf 2000 Quadratmetern einen Mix verschiedener Fitnessprogramme, Kampfsporttraining, Functional Fitness und Workouts anzubieten.

Das Konzept überzeugt offenbar, denn am Sonntag gaben sich die Besucher beim Tag der Offenen Tür die Klinke in die Hand. Zahlreiche Neumitglieder konnten für das außergewöhnliche Fitnessstudio gewonnen werden. Erkennbar waren die Neuzugänge am stylisch-schwarzen Karton, den viele stolz wie eine Trophäe in der Hand hielten. Alexandra und ihr Mann strahlten um die Wette; das Starterpaket, das Mitgliedsbändchen, Trinkflasche, ein schnelltrocknendes Mikrofaser-Handtuch und einen Lutscher enthielt, trug sie locker unterm Arm. „Ich freu mich total“, erzählte sie, „weil ich nach 28 Jahren endlich einen Sport gefunden habe, den ich mit meinem Mann zusammen machen kann“. Sie würden bald Großeltern, und sie habe keine Lust, Rückenschmerzen zu bekommen, wenn sie ihr Enkelkind hochhebt. „Wenn man älter wird, muss man etwas für die Fitness tun“, findet sie, „hoffentlich machen wir das dann auch“.

Neumitglieder dürfen am Glücksrad drehen

Alle Neumitglieder durften einmal am Glücksrad drehen, wo sie die Chance auf einen reduzierten monatlichen Mitgliedsbeitrag, einen Gratismonat, ein Getränkeabo oder Shakes hatten. „Für Verträge, die bis gestern abgeschlossen wurden, galt der reduzierte Monatsbeitrag von 50 Euro, deshalb haben wir heute das Glücksrad, damit die, die sich heute anmelden, auch noch eine Chance darauf haben“, erklärte Gladiator-Mitarbeiter Elia Rega, der das Glücksrad betreut. „Manche haben nur deshalb unterschrieben, um einmal drehen zu dürfen“, ergänzte er verschmitzt.

Francesca Rottler stoppte die Zeit. Nach 30 Sekunden am Skiergometer hatte sich der junge Mann einen Preis verdient.

Auch seine Kolleginnen hatten an der circa 20 Meter langen Theke der Lounge alle Hände voll zu tun, gaben Kaffee aus oder schenkten leuchtend bunte Drinks ein. Mitarbeiterin Francesca Rottler verteilte proteinreiche und vergleichsweise kalorienreduzierte Schokoriegel an alle, die 30 Sekunden am Ski-Ergometer trainierten oder Kniebeugen machten. „Kinder machen zehn Kniebeugen, Erwachsene mehr – je nach Zustand“, verriet sie, wie hoch sie die Latte jeweils setzte. Viele Besucher nutzten aber auch die Gelegenheit, Geräte auszuprobieren oder sich über die Vielzahl an Kursen und Trainingsmöglichkeiten zu informieren, die die Gladiator Area 76 bietet. Dardan Morina kommt aus dem Kickboxen, hat von 2011 bis 2021 insgesamt 22 Weltmeistertitel in fünf Verbänden gehalten. So wundert es nicht, dass ein Boxring prominent auf der unteren Ebene platziert ist. Er dient als erhöhte Fläche für zehn bis zwölf Kurse täglich, von Boxen über Rückengymnastik, Bauch-Beine-Po bis Yoga und Faszientraining, um nur einige zu nennen. Die Functional Area ist für funktionelles Training vorgesehen, beispielsweise mit freien Gewichten, das Hyrox-Studio kombiniert dagegen Kraft und Ausdauer.

Cardio-Bereich auf der oberen Ebene der Gladiator Area 76

Die obere Ebene gehört dem Cardio-Bereich, unter anderem mit Laufbändern, Crosstrainern und Treppensteigern. Während die Zielgruppe im Gladiators Gym in Ingolstadt überwiegend die junge Generation ist und der Schwerpunkt auf Kampfsport liegt, soll die Gladiator Area 76 in Karlskron breitgefächerte Angebote für die ganze Familie machen. „Unser Team wächst dafür auf rund 50 Leute an“, erzählt Dardan Morina, dessen Philosophie lautet: „Unser Team ist so stark, dass keiner weiß, wer der Chef ist.“ Was bestens zur Familie Spangler passt. Denn Josef Spangler hat kräftig Hand angelegt beim Bau der Halle und sich, als er beim Malern war und nach dem Chef gefragt wurde, nicht zu erkennen gegeben, wie Morina lachend erzählt.

Das Trainerteam stand an den beiden Eröffnungstagen für Fragen und Hilfestellung an den Geräten zur Verfügung.

Zunächst war ihm und seinem Bruder Gentian die halbe Halle für ihre Fitnesspläne angeboten worden. Doch nachdem die Ideen immer mehr und größer wurden, nimmt die Gladiator Area nun die ganze Halle ein. Für Busse bleibt kein Platz mehr. Wenn die Morina-Brüder etwas anpacken, dann tun sie es mit voller Kraft. Beide sind ausgebildete Sport- und Fitnesskaufleute, haben „alle Trainerscheine“, wie Dardan Morina sich ausdrückt, und Gesundheitsmanagement und Marketing studiert. Entsprechend großen Wert legen die beiden gleichberechtigten Geschäftsführer auf die Ausbildung ihres Personals. „Wir wollen, dass unsere Leute alle topp sind“, betont Dardan Morina, „deshalb geben unsere Coaches jeden Monat ein bis zwei Schulungen für die Trainer, und wir holen auch immer wieder externe Trainer für neuen Input“. Seine Trainer kann er sich aus vielen Bewerbungen aussuchen. „Ich bin positiv überrascht, wir haben viele Nachfragen“, freut er sich.

Der Blick von der oberen Ebene aus zeigt die gut frequentierte Lounge und Besucher an Geräten. Das ganze Eröffnungswochenende herrschte reger Betrieb.