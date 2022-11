Jetzt doch keine Rettungsleitstelle in Karlskron

Plus Der Rettungszweckverband revidiert seine Entscheidung – oder besser gesagt: Ein Teil der Verbandsräte akzeptiert das Ergebnis nicht und findet einen undemokratischen Weg.

Stefan Kumpf ist durch und durch Sportler. Nicht nur, was seine körperliche Konstitution anbelangt, sondern auch seine Einstellung. Man muss auch mal verlieren können – so hält es der Karlskroner privat wie beruflich. Doch wie es zuletzt im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung der Region Ingolstadt (ZRF) zuging, kann er nicht gut heißen. Er hat verloren, obwohl er schon gewonnen hatte. Aber es geht ihm nicht nur um die Niederlage, sondern um die Art und Weise, wie sie zustande kam.