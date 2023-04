Mann fährt Schlangenlinien: Polizei spürt ihn zuhause auf

Ein Zeuge meldete der Polizei einen Mann mit auffälliger Fahrweise. Die Polizei konnte den Autofahrer finden und einen Alkoholtest durchführen. Nun drohen Konsequenzen.

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Donnerstag kurz vor 21 Uhr ein Auto mit, das sehr auffällig – nämlich in Schlangenlinien – unterwegs sei. Dank des übermittelten Kennzeichens fuhr die Streife der Polizeiinspektion Schrobenhausen direkt die Wohnanschrift des Halters in Karlskron an. Das Fahrzeug befand sich auf dem Anwesen. Vor Ort traf die Streifenbesatzung auf einen Zeugen, der das Auto zum Anwesen fahren sah. Der Zeuge konnte ebenfalls miterleben, wie der Fahrer das Hoftor öffnete. Hierbei habe der Mann sehr geschwankt und einige Koordinationsprobleme gehabt.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Streife die Haustür geöffnet und der Fahrer kam - auf Nachfrage – ebenfalls an die Wohnungstür. Dank der Angaben des Zeugen vor Ort stand fest, wer das Auto gelenkt hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 59-jährigen Mann ergab ein Ergebnis, das im Straftatenbereich lag. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme bei dem Fahrer an. Der Fahrer aus Karlskron muss im Strafverfahren mit einer Geldbuße und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)