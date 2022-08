Mehr Geld für Kita-Personal in Karlskron: Zeche müssen Eltern bezahlen

Plus Karlskron hat als erste Kommune im Kreis die Arbeitsmarktzulage für Kita-Personal eingeführt. Ein Modell, das diskutiert wird - und auch woanders in der Region im Gespräch ist.

Als erste Kommune im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird die Gemeinde Karlskron ab September ihren Erzieherinnen eine Arbeitsmarktzulage von zehn Prozent ihres Bruttogehalts bezahlen. Es ist eine Entscheidung, die Bürgermeister Stefan Kumpf nur widerwillig umsetzt. Denn wäre es nach ihm gegangen, hätte es diesen Beschluss so nicht geben dürfen. „Die Arbeitsmarktzulage ist für mich ein totaler Schwachsinn“, sagt er gerade heraus.