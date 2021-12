Messerattacke in Karlskron: War es der Bruder?

Vor zwei Jahren wurde in Karlskron auf offener Straße ein junge Mann erstochen. Jetzt hat die Kripo einen Tatverdächtigen festgenommen.

Im September 2019 wurde ein damals 18-jähriger bulgarischer Schüler in Karlskron Opfer einer Gewalttat. Der junge Mann war von Anwohnern der Hauptstraße schwer verletzt aufgefunden worden und noch in der gleichen Nacht im Krankenhaus verstorben. Der Täter bleibt zunächst auf der Flucht. Beamte finden noch in derselben Nacht auf einem Grünstreifen in der Nähe des Tatorts die Tatwaffe, ein Küchenmesser.

Fast zwei Jahre später hat die Kriminalpolizei nun den möglichen Täter festgenommen. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Auswertung gesicherter Spuren erhärtete sich der Verdacht gegen den damals 16-jährigen Bruder des Opfers. Bei einem Streit in der gemeinsam genutzten Unterkunft soll dieser dem Opfer eine tödliche Stichverletzung zugefügt haben.

Gegen den mittlerweile volljährigen Mann, der sich nach Bulgarien abgesetzt hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein internationaler Haftbefehl beantragt. Vergangene Woche wurde nun der junge Mann, der wegen Eigentumsdelikten in Bulgarien im Gefängnis saß, nach Deutschland überführt und einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (nr)

