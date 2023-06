Rund 500 Menschen bei Jugendwallfahrt in Pobenhausen

Plus Zu Fuß oder mit dem Fahrrad machten sich die Menschen auf den Weg zum Kalvarienberg. Für den Weg gab es ein Reisetagebuch mit Spielen und Gebeten.

"Gott ist überall" lautete die Botschaft der Jugendwallfahrt auf den Kalvarienberg. 15 Gruppen aus den umliegenden Pfarreien hatten sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg nach Pobenhausen gemacht, um vor der Wallfahrtskirche mit Jugendpfarrer Florian Stadlmayr und dem Team der Katholischen Jugendstelle Schrobenhausen einen bewegten und bewegenden Gottesdienst zu feiern. Neben dem eigentlichen Höhepunkt auf dem Kalvarienberg war schon der Weg das Ziel gewesen.

Das Vorbereitungsteam hatte Reisetagebücher für die Teilnehmer vorbereitet, mit Spielen, Gebeten, Geschichten, Liedern, Fürbitten und Impulsfragen zu verschiedenen Kontinenten. Damit konnten die einzelnen Gruppen verschiedene Stationen unterwegs gestalten, sodass die Wegzeiten deutlich länger waren, als die Entfernungen vermuten ließen. So brauchten die Langenmosener beispielsweise zweieinhalb Stunden für knapp 18 Kilometer, die ohne Halt in einer guten Stunde zu schaffen wären.