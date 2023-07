Rollerfahrer fährt auf der Flucht gegen ein Polizeiauto

Als Polizisten in Karlskron einen 16-jährigen Rollerfahrer kontrollieren wollen, gibt der Gas. Doch die Flucht endete schließlich an einem Polizeiauto.

Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr wollten Polizisten in der Hauptstraße in Karlskron einen 16-jährigen Rollerfahrer aus Zuchering kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und versuchte zu flüchten. Dabei touchierte er laut Polizeibericht die Hand eines Polizisten, sodass dieser leicht verletzt wurde. Die Streife folgte dem Rollerfahrer und als der plötzlich wendete, blockierten die Beamten mit dem Streifenwagen die Straße. Daraufhin wollte der Rollerfahrer links vorbeifahren, was jedoch misslang. Stattdessen stieß er gegen das Polizeiauto.

Beim Sturz beschädigte der Rollerfahrer außerdem noch ein hölzernes Gartentor. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer nur eine Mofa-Prüfbescheinigung und die Geschwindigkeitsdrossel für 25 km/h war laut Polizei entfernt worden. (AZ)