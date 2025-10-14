Icon Menü
Karlskron: Spaziergängerin entdeckt Schlachtabfälle auf Feldweg bei Adelshausen

Karlskron

Blutiger Fund beim Spaziergang: Schlachtabfälle illegal auf Feldweg entsorgt

In Karlskron stößt eine Spaziergängerin auf illegal entsorgte Schlachtabfälle. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen bittet um Hinweise zur Tat.
    In Karlskron entdeckt eine Spaziergängerin auf einem Feldweg Schlachtabfälle von Geflügel. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Karlskron entdeckt eine Spaziergängerin auf einem Feldweg Schlachtabfälle von Geflügel. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Cornelia Putschbach (Symbolbild)

    Eine Spaziergängerin hat am Samstagvormittag auf einem Feldweg bei Adelshausen Schlachtabfälle entdeckt. Diese wurden dort illegal entsorgt.

    Überreste von Geflügel bei Adelshausen gefunden – Polizei Schrobenhausen ermittelt

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen handelte es sich um Überreste von Geflügel, die zwischen Donnerstagmittag und Samstag dort abgelegt worden sein müssen. Der Fundort liegt südlich von Adelshausen und östlich von Wintersoln. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08252/89750 um Hinweise zum Verursacher. (AZ)

