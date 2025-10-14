Blutiger Fund beim Spaziergang: Schlachtabfälle illegal auf Feldweg entsorgt

Eine Spaziergängerin hat am Samstagvormittag auf einem Feldweg bei Adelshausen Schlachtabfälle entdeckt. Diese wurden dort illegal entsorgt.

Überreste von Geflügel bei Adelshausen gefunden – Polizei Schrobenhausen ermittelt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen handelte es sich um Überreste von Geflügel, die zwischen Donnerstagmittag und Samstag dort abgelegt worden sein müssen. Der Fundort liegt südlich von Adelshausen und östlich von Wintersoln. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08252/89750 um Hinweise zum Verursacher. (AZ)