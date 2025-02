Traktorfahrer übersieht Quad

Ein 25-Jähriger Quadfahrer aus Scheyern fuhr am Samstag gegen 10.15 Uhr in Aschelsried auf der Alten Straße. An der Kreuzung Alte Straße/Dorfstraße übersah ihn ein 41-Jähriger, der mit seinem Traktor mit Gülleanhänger die Dorfstraße in Aschelsried in südlicher Richtung unterwegs war. An dieser Stelle gilt Rechts vor Links, teilt die Polizei mit. Der Vorfahrtsverstoß endete glimpflich. Außer Sachschaden am Quad gab es keine weiteren Schäden. (AZ)

