Transporter im Graben in Karlskron: Vom Fahrer zunächst keine Spur

In dem völlig demolierten Auto wurden Blutspuren gefunden. Fahrerin konnte bald ausfindig gemacht werden.

Vom Fahrer eines völlig demolierten Transporters in einem Graben in Karlskron war zunächst keine Spur: Dienstagnacht meldete ein Anwohner in der Hauptstraße ein verunfalltes Fahrzeug vor seinem Anwesen. Die Polizeistreife startete sofort mit der Suche nahe der Unfallstelle, nachdem in dem verlassenen Auto Blut gefunden worden war.

Blutspuren im verunfallten Fahrzeug in Karlskron

Laut Polizei konnte aber relativ schnell Entwarnung gegeben und eine 51-Jährige aus einem Ingolstädter Ortsteil als Fahrerin ermittelt werden. Diese war zuvor mit dem Transporter unterwegs gewesen und musste nach eigenen Angaben einem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet die Fahrerin in den Graben und verletzte sich leicht. Sie lief zu Fuß nach Hause und konnte dort auch von der Polizei angetroffen werden. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (nr)