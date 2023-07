Unfall: 75-Jährige aus Karlskron verletzt sich schwer

Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Karlskron konnte einer 75-jährigen Fahrradfahrerin nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Welche Folgen das hatte.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Donnerstagvormittag auf der Verbindungsstraße von Am Hochfeldweg und Mändlfeld (Mändlfelder Teerstraßl), berichtet die Polizei. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 75-Jährige aus Karlskron mit ihrem Fahrrad die Mändlfelder Teerstraßl in Richtung Am Hochfeldweg. In selber Richtung fuhr ein 49-Jähriger aus Karlskron mit seinem Motorrad auf der Mändlfelder Teerstraßl hinter der Fahrradfahrerin. Die 75-Jährige bog auf Höhe eines Feldwegs unvermittelt nach links in diesen ab, sodass der Motorradfahrer trotz Ausweichens nach links einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin nicht mehr vermeiden konnte.

Die 75-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (AZ)