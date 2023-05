Wallfahrt auf den Kalvarienberg: Wo der Glaube noch die Massen anzieht

Rund 2000 Gläubige sind am Pfingstwochenende nach Pobenhausen gepilgert, wo Pater Christoph Kreitmeier über das "Stiefkind der Kirche" sprach.

Ein überzeugendes Glaubensbekenntnis wie in Vor-Corona-Zeiten: An die 2000 Gläubige und 18 Fahnenabordnungen waren zum Festgottesdienst auf den Kalvarienberg bei Pobenhausen gepilgert – der schönste Lohn für Kirchenpfleger Albert Glöckl und sein Vorbereitungsteam. Zu Fuß, wie etwa 44 Karlshulder im Alter zwischen sieben und 75 Jahren, mit dem Fahrrad, wie stellvertretende Landrätin Rita Schmidt, oder mit dem Auto strömten die Wallfahrer aus allen Richtungen des Umlandes herbei. „Von diesem Anblick werde ich lange zehren“, sagte Festprediger Pater Christoph Kreitmeir. Am Pfingstmontag reichten die aufgestellten Bänke bei Weitem nicht aus. Viele Besucher hatten Campingstühle mitgebracht, manche bereiteten Picknickdecken auf der angrenzenden Wiese aus, andere blieben gleich auf der Wiese unterhalb der Kirche, wo den Wallfahrern später eine Brotzeit für den Rückweg angeboten wurde.

Einen bewegenden Pfingstgottesdienst zelebrierte Pater Christoph Kreitmeir (Mitte) gemeinsam mit den Pfarrern aus Karlskron und Karlshuld, Pater Sebastian P. Bijou (l.) und Paul Igbo. Foto: Andrea Hammerl

„Geht es euch gut?“ fragte Kreitmeir und fügte nach dem „Ja“ seiner Zuhörer hinzu: „Dann soll es auch so bleiben.“ Im Krankenhaus verabschiede er Menschen in der Regel mit dem Satz: „Ich will Sie hier nicht wiedersehen“, erzählte der Franziskanerpater, der als Krankenhausseelsorger am Klinikum Ingolstadt tätig ist. „Pfingsten ist Hoffnung für müde Herzen“, lautete seine Botschaft.

Wallfahrt auf den Kalvarienberg an Pfingsten mit Pater Christoph Kreitmeir

Um das Wesen des Heiligen Geistes, den er als „Stiefkind der Kirche“ bezeichnet, zu verdeutlichen, erzählte er in der Predigt ein bewegendes Erlebnis aus seiner ersten Zeit als Klinikseelsorger. Nicht wissend, was er einer jungen Frau, deren Zwillinge gerade tot auf die Welt gekommen waren, sagen sollte, habe er auf dem Weg zu ihr zum Heiligen Geist um die rechten Worte gebetet. Doch dann war ihm sein wichtigstes Mittel, die Sprache verwehrt, denn es handelte sich um eine Afrikanerin, deren Mann und etliche lautstark trauernde Angehörige alle nur Französisch sprachen. „Ich kam mir wie behindert vor“, beschrieb er seine Hilflosigkeit. Dann hatte er eine Eingebung und betete den Psalm 23, segnete die auf der Brust der Mutter liegenden kleinen Körper, und erlebte, wie die Angehörigen ruhig wurden, die Anspannung des Vaters sich löste und auch die Mutter aus ihrer Erstarrung erwachte, als er den toten Babys „Bon voyage" (Gute Reise) wünschte. „In schweren Situationen weht der Heilige Geist sanfter, linde, heilend“, versicherte der Pater.

Seine Konzelebranten waren Pater Bijou und Pfarrer Paul Igbo, für die Musik waren die Adelshausener Musikanten und der Chor Dakapo zuständig.

