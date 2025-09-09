Katze mutmaßlich ausgesetzt

Einem Beitrag des Tierschutzvereins Eichstätt e. V. zufolge wurde vergangenen Freitagmorgen eine Katze am Ortsrand von Tauberfeld entdeckt. Das Tier befand sich in der Nähe einer blauen, halbgeöffneten Transporttasche mit Zubehör, die an der Straße von den Drei Kreuzen / B13 Richtung Ortseingang abgestellt wurde. Vermutlich wurde die Katze zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr ausgesetzt. Die weiß-getigerte Katze konnte schnell eingefangen werden und befindet sich nun in Obhut des Tierschutzvereins. An der rechten Hinterpfote hat das Tier eine Verletzung beziehungsweise eine kahle Stelle. Die Katze ist nicht gechippt. Es wurde eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die teilt die Tierrechtsorganisation PETA mit.

Um den Fall aufzuklären, setzt die Tierschutzorganisation PETA eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym. „Wir möchten helfen herauszufinden, wer die Katze einfach ausgesetzt und damit ihren Tod in Kauf genommen hat“, sagt Björn Thun, Fachreferent bei PETA. „Ein Tier einfach zurückzulassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden. Wir hoffen auf zielführende Hinweise aus der Bevölkerung, um die Hintergründe zu klären.“ (AZ)