Das Katzenstechen feiert beim Schloßfest eine gelungene Premiere

Das Schloßfest ist in Neuburg eine wahre Traditionsveranstaltung - und doch gibt es immer wieder neue Gruppen, neue Ideen und vor allem auch neue Veranstaltungen. Eine davon feiert beim Schloßfest 2025 Premiere: das Katzenstechen von Lagorias Fähnlein. Im Museumsgarten treffen dabei Vertreter von acht mitwirkenden Vereinen aufeinander - und bringen soviel Humor und Spaß auf die Bühne, dass man sich schon jetzt eine lange Zukunft für das Katzenstechen wünscht.

Voller Stolz steht nun also am ersten Schloßfest-Samstag Hauptmann Johannes Scheurer auf der Bühne im Museumsgarten. Kurz fasst er die Hintergründe des Spiels zusammen, erklärt die Regeln und dann dürfen auch schon die Kinder in den Zuschauerrängen Lose aus dem Hut ziehen. So wird bestimmt, in welchen Paarungen Lagorias Fähnlein, die Landsknechte der Woazenbuam, die Stadtwache, die Schlosswache, die Armbrustschützen, die Marstallwache, die Da Vincis und die Feuerschützen gegeneinander antreten.

Neuburgs Schloßfest: Katzenstechen von Lagorias Fähnlein begeistert die ganze Familie

Und dann dürfen sich auch schon jeweils drei mutige Recken auf den beiden Seiten des Gerüsts für das Katzenstechen aufstellen. Vorsicht, wer von den Balken fällt, ist raus, denn „der Boden ist Lava“, wie Scheurer mit einem Augenzwinkern erklärt. Ein prominenter Gast hat sich extra als Schiedsrichter eingefunden: Manfred Neumaier, beim Schloßfest besser bekannt als Marktwaibl. Er gibt das Kommando: „Hebt die Wehr! Senkt die Wehr! Stecht euch!“. Das lassen sich die Teilnehmer nicht zweimal sagen. Die knapp vier Meter langen gepolsterten Lanzen sorgen schnell dafür, dass einer nach dem anderen das Gleichgewicht verliert, genügt das nicht, geht es in den Nahkampf mit einem Polster-Schwert.

Die Kinder johlen, das Publikum feuert aus vollem Halse an, der Applaus nach jeder Runde spricht für sich. Das Katzenstechen ist kurzweilig, unterhaltsam und ein wahrer Genuss für Jung und Alt. Es soll die Vereine des Schloßfests näher zusammenbringen, und wenn diese Veranstaltung es nicht schafft, dann wohl keine. „Jeder Verein, den ich angefragt habe, hat sofort Ja gesagt“, freut sich der Hauptmann von Lagorias Fähnlein. Vier Vereine schaffen es schlussendlich ins Finale, kommenden Samstag wird der erste Pokal des Katzenstechens verliehen. Und dann hoffentlich noch viele Jahre, bei vielen weiteren Schloßfesten wieder. Denn das Katzenstechen ist ohne Zweifel eine echte Bereicherung für das Schloßfest.