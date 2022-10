Eine Prämie für Fohlen: Vierbeiniger Nachwuchs in Kienberg ausgezeichnet

Züchterfamilie Kugler darf sich über einen hoch prämierten Jahrgang Welsh Ponys freuen. Welche Kriterien dabei berücksichtigt werden.

Vor Kurzem war es wieder soweit: Auf dem Gestüt Kienberg von Familie Thomas Kugler im gleichnamigen Rennertshofener Ortsteil stand die jährliche Fohlenschau an, der Termin des Jahres, bei dem sich die Nachzucht der Rasse Welsh B aus 2022 dem Urteil des Zuchtverbands für deutsche Pferde (ZfdP) stellte. Dieses Mal durfte die Züchterfamilie hierzu Peter Schmid, den langjährigen Landesvorsitzender für Bayern und inzwischen hoch geschätztes Ehrenmitglied des Verbandes, zusammen mit Partnerin Regine Fink begrüßen – und konnte sich am Ende über eine gleich mehrfache Prämie für ihre Vierbeiner freuen.

Im Rahmen der Musterung werden zunächst die sogenannten Abzeichen am Körper der Fohlen zeichnerisch dokumentiert (zum Beispiel Stern, Blesse weiße Fessel) und die genaue Farbbezeichnung für das jeweilige Pony ermittelt, was später exakt in den Pferdepass übernommen wird. Anschließend erfolgt eine kritische Beurteilung der Fohlen im Stand sowie im Schritt und im Trab auf der Dreiecksbahn neben der Mutterstute. Hierbei werden insbesondere das Gebäude, die Stellung der Gliedmaßen, der Bewegungsablauf, die jeweilige Gangart sowie auch der Rasse-und Geschlechtstyp bewertet. Danach erfolgt eine Benotung in Punkten auf einer Skala von 0 bis 10. Nur überdurchschnittlich qualitätsvolle Fohlen eines Jahrgangs, die mit einer Wertnote von 7,5 oder besser versehen werden, erhalten die begehrte Fohlenprämie des Zuchtverbandes für deutsche Pferde.

In diesem Jahr stellte das Gestüt Kienberg von Familie Kugler insgesamt sieben Fohlen aus eigener Zucht vor. Mit einer traumhaften Bewertung von 8,7 holte „Kienbergs Belllini“ als bestes Fohlen den Tagessieg. Zur großen Freude von Thomas Kugler und seiner Familie konnten auch die anderen sechs Fohlen die wertvolle Fohlenprämie ergattern – ein Erfolg, der die jahrelange züchterische Auslese der Kuglers bestätigt. Seit nunmehr 51 Jahren und in zweiter Generation züchtet Familie Kugler in dem Rennertshofener Ortsteil Welsh Ponys der Sektion B. (AZ)