Prächtige Tradition: Pferdeprozession in Kienberg zieht viele Teilnehmer an

Plus Kienberg ehrt den Heiligen Leonhard mit einer prächtigen Pferdeprozession. Die starke Teilnahme begeistert Landrat Peter von der Grün und Bürgermeister Georg Hirschbeck.

Ein stürmischer Föhnwind fegte über Kienberg, als sich 62 Rösser und sieben Kutschen vor der Leonhardskirche in Bewegung setzten. Der Rennertshofener Ortsteil war am Sonntag die einzige Gemeinde im Landkreis, die den beliebten Bauernpatron Leonhard mit einer Pferdeprozession ehrte.

Ponys trabten hinter schweren Kaltblütern, Haflinger und Friesen waren gekommen. Die Vielfalt der Tiere begeisterte den Rennertshofener Pfarrer Johannes Huber. Er bedankte sich bei Reitern, Reiterinnen und Kutschfahrern, dass sie sich auf den Weg nach Kienberg gemacht hatten. Der Pfarrer segnete Menschen und Tiere, die Ministranten verteilten Brot und Rosetten.