Razzia gegen Kinderpornografie: Kripo Ingolstadt durchsucht 18 Objekte in der Region

Mehr als 50 Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden am Donnerstag Privatwohnungen in der gesamten Region rund um Ingolstadt durchsucht. Es handelte sich um eine Razzia der Kriminalpolizei Ingolstadt zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie.

Kinderporno-Razzia: Kripo Ingolstadt trifft 16 Beschuldigte an und durchsucht Wohnungen

Durchsucht wurden 18 Privatwohnungen in der gesamten Region 10, darunter jeweils ein Objekt in Neuburg und in Schrobenhausen, eines im Donaumoos und mehrere im südlichen Landkreis Eichstätt. Die Ermittler kamen mit gerichtlichen Durchsuchungsbeschlüssen, trafen 16 Tatverdächtige in ihren Wohnadressen an und stellten Handys, Laptops, Tablets und weitere Speichermedien sicher. Die Datenträger werden nun ausgewertet.

Icon Vergrößern Die 50 Polizeikräfte durchsuchten Objekte in der gesamten Region 10, darunter in Neuburg, Schrobenhausen, Ingolstadt, im Donaumoos und im südlichen Landkreis Eichstätt. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord Icon Schließen Schließen Die 50 Polizeikräfte durchsuchten Objekte in der gesamten Region 10, darunter in Neuburg, Schrobenhausen, Ingolstadt, im Donaumoos und im südlichen Landkreis Eichstätt. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Bei sechs Beschuldigten gab es zudem weitere polizeiliche Maßnahmen wie DNA-Entnahmen. Einer der Beschuldigten hatte in seiner Privatwohnung einen Schlagring aufbewahrt, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Im Einsatz waren neben der Kriminalpolizei auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Eichstätt und der Zentralen Ergänzungsdienste. (AZ)