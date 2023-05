Kinding

15:48 Uhr

Brand im Schotterwerk: Jetzt steht die Ursache fest

Bei einem Brand in einem Schotterwerk in Kinding ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Am Mittwochabend hat es in einem Schotterwerk in Kinding (Kreis Eichstätt) gebrannt. Jetzt gehen die Brandermittler davon aus, die Ursache gefunden zu haben. Nach derzeitigem Stand ist wohl ein technischer Defekt Ursache des Feuers, heißt es seitens der Polizei. Beim Abschalten der Mischanlage haben Mitarbeiter am Mittwochabend Rauch bemerkt und versucht, mit einem Feuerlöscher einen Brand zu verhindern. Doch dies gelang nicht und so entwickelte sich ein Feuer, das bis zu einer Höhe von 37 Meter reichte. Rund 100 Kräfte der Feuerwehr waren beim Brand im Schotterwerk in Kinding im Einsatz Im Einsatz waren schließlich Feuerwehren mit rund 100 Kräften und weitere Einsatzkräfte des BRK und THW. Der Brand konnte schlussendlich gelöscht werden, im Anschluss musste die Anlage heruntergekühlt werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. (AZ)

