Katastrophenschutzübung in der Region Ingolstadt am Wochenende

Warum in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Region um Kinding und Ingolstadt vermehrt Blaulichtfahrzeuge zu sehen und hören sein könnten.

Das Landratsamt Eichstätt führt zusammen mit der Deutschen Bahn AG und der Polizei auf der ICE-Neubaustrecke Ingolstadt – Nürnberg in der Nacht zum Sonntag, 22. Oktober, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr eine Katastrophenschutz-Vollübung am Tunnel Schellenberg (Bahnhof Kinding) durch. Dabei wird der Katastrophenschutzsonderplan ICE Neubaustrecke Ingolstadt – Nürnberg, Tunnel Schellenberg von den entsprechenden Einheiten, insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren, den Sondereinsatzgruppen des Bayerischen Roten Kreuzes, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei sowie dem Landratsamt Eichstätt als Katastrophenschutzbehörde beübt. Während dieser Übung zur Nachtzeit kann es im Bereich Enkering und Kinding (inklusive A 9 Höhe Anschlussstelle Altmühltal) zu vermehrter Wahrnehmung von Blaulicht-Einsatzfahrzeugen kommen, da der Tunnel so real wie möglich beübt werden soll. (AZ)