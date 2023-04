Nach Herzinfarkt: Polizisten reanimieren einen Dillinger auf der A9

Ein 65-Jähriger aus dem Kreis Dillingen hat auf der A9 bei Kinding einen Herzinfarkt erlitten. Einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife gelang es, den Mann zu reanimieren.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag während der Fahrt auf der Autobahn A9 einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann war mit seinem Kleintransporter gegen 13.30 Uhr in Richtung München unterwegs, als er bei Kinding (Kreis Eichstätt) während der Fahrt bewusstlos wurde. Der Transporter blieb auf der mittleren Spur stehen und eine zufällig vorbeifahrende Zivilstreife der Verkehrspolizei erkannte den Notfall.

Die Beamten haben begonnen, den Mann aus dem Kreis Dillingen zu reanimieren

Die Beamten haben den Fahrer aus dem Auto geborgen und sofort damit begonnen, ihn zu reanimieren. Währenddessen waren alle drei Spuren der Autobahn gesperrt. Eine Streife der Polizei Beilngries unterstützte die Kollegen aus Ingolstadt bei der Reanimation und der Absicherung der Autobahn. Letztendlich konnte der Mann in stabilem Zustand zur medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst und Notarzt übergeben werden. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Die A9 in Fahrtrichtung München war bis zum Abtransport des Patienten für rund eine Stunde komplett gesperrt. (AZ)