Unfallflucht: Motorradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt

Auf der Strecke von Kinding nach Haustetten geriet ein Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein 27-jähriger Motorradfahrer musste ausweichen und stürzte. Das Auto fuhr weg.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer furh am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr die Kurvenreiche Bergstrecke von Kinding in Richtung Haunstetten hinauf. Ein entgegenkommender Autofahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, berichtet die Polizei. Der Motorradfahrer musste dadurch ausweichen und stürzte. Er blieb hierbei aber unverletzt. Am Motorrad entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei Beilngries unter der Telefonnummer 08461/64030 entgegen. (AZ)