Betrunkener Fahrer parkt Auto auf Fahrstreifen der A9 und schläft ein

Auf der A9 bei Kipfenberg bemerken am Sonntag Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen ein geparktes Auto. Die Polizei findet darin einen stark alkoholisierten Mann.

Ein betrunkener Mann hat seinen Wagen auf einem Fahrstreifen der Autobahn abgestellt und ist eingeschlafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Sonntag ein in Schlangenlinien fahrendes und anschließend geparktes Auto auf der linken Fahrbahn der Autobahn 9 bei Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Einsatzkräfte weckten den 39 Jahre alten Fahrer schließlich durch Klopfen und Anleuchten. Ein Alkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Der Mann kam mit einer Verletzung im Gesicht ins Krankenhaus, die er sich laut Polizeiangaben zuvor bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg zuzog. (dpa)