AfD kündigt nach Wahlerfolg Kandidaten für die Kommunalwahl an

Gelöste, aber keineswegs euphorische Stimmung herrscht auf der AfD-Wahlparty in Biberberg am Sonntagabend. Die rund 100 anwesenden Mitglieder und Sympathisanten haben den Durchmarsch der AfD in der Region erwartet - und Recht behalten. Denn in allen Gemeinden und Städten im Wahlkreis Ingolstadt, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, ist die AfD inzwischen zweitstärkste Kraft hinter der CSU.

„Jetzt müssen wir den Anspruch haben, für unser inzwischen großes Wählerpotenzial überall entsprechende Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, Leute, die sich auch trauen, ihre Gesichter in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und ich versichere Ihnen, dass wir künftig auf Gemeinderats-, Stadtrats- oder Kreistagsebene deutlich mehr AfD-Mandatsträger sehen werden“, kündigt der designierte AfD-Bundestagsabgeordnete Lukas Rehm im Gespräch mit unserer Zeitung an. Ein Szenario, das spätestens seit Sonntagabend durchaus Realität werden könnte.

Rehm gehört zum neuen Typus des AfD-Politikers: jung, alert, freundlich, aber unmissverständlich in seinen Aussagen. Dabei verzichtet er auf schadenfrohe Statements gegenüber den Wahlverlierern und analysiert vielmehr das „taktische Wahlverhalten“, das den Linken wohl zugutegekommen sei und CSU oder FDP geschadet habe. Der frisch gebackene, 34-jähirge MdB findet sich pragmatisch mit der Rolle des Oppositionspolitikers ab, während seine Parteichefin Alice Weidel im Fernsehen noch pro forma Koalitionsangebote an Friedrich Merz adressiert.

Lukas Rehm von der AfD ist in den Bundestag gewählt - und sieht sich in der Oppositionsrolle

Der gebürtige Neuburger und AfD-Fraktionsvorsitzende im Ingolstädter Stadtrat betont vielmehr, dass seine Partei in den kommenden Jahren ihren „bewährten“ Kurs im Bundestag fortsetzen werde. Und was er zum Schluss sagt, das lässt einmal mehr aufhorchen: „Das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange. Gerade das Beispiel Österreich zeigt doch, dass für eine Partei wie die AfD mit dem heutigen Abend noch längst nicht der Gipfel erreicht sein muss. Aber auch das werden wir schaffen!“

Dass die AfD in Kipfenberg ausdrücklich „alle Bürgerinnen und Bürger“ zu ihrer Wahlparty eingeladen hat und nicht mehr auf „geschlossene Veranstaltungen“ besteht, bei denen Medien unerwünscht sind, steht ebenfalls für den neuen Kurs der Rechtsaußenpartei. Als Günter Schülter, der Co-Fraktionsvorsitzende im Ingolstädter Stadtrat zu Beginn die rund 100 Anwesenden fragt, ob jemand „aus Datenschutzgründen“ nicht fotografiert werden wolle, melden sich lediglich zwei Personen.

Schülter bedankt sich dafür, dass man mit vereinten Kräften einen geplanten Sturm des „linken Gesindels“ auf einen AfD-Wahlkampfstand verhindert habe, und die Basis in Kipfenberg nimmt die Hochrechnungen auf dem großen Bildschirm eher teilnahmslos zur Kenntnis. Lediglich als der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck kurz zu sehen ist, gibt es vereinzelt Buh-Rufe. „Des gʼfreit mi gʼscheit, dass die Grünen verloren haben“, macht eine Frau mittleren Alters ihrem Ärger Luft.

Die Regie des Abends liegt in Händen von Rehm, Schülter sowie den Ingolstädter Stadträten Ulrich Bannert und Oskar Lipp. Und die können kurz vor 19 Uhr noch mit einer besonderen Überraschung für ihre Anhänger aufwarten: Die Stengelheimer Landwirtin Christin Gmelch, die 2023 aus dem Stand 17,0 Prozent der Stimmen im Landkreis erhalten hatte, obwohl sie öffentlich so gut wie nie in Erscheinung getreten war, nimmt als erste Nachrückerin auf der oberbayerischen Bezirksliste den Platz des ehemaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden Ingo Hahn aus dem Stimmkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen im Maximilianeum ein, der wie Lukas Rehm nach Berlin wechseln wird. Zum ersten Mal herrscht großer Jubel im Saal, und Gmelch, die sich offenbar auf diesen Moment vorbereitet hatte und im blauen Abendkleid erschienen war, strahlt über das ganze Gesicht.

Icon Vergrößern Die beiden AfD-Politiker Christin Gmelch und Lukas Rehm haben am Wahlabend allen Grund zum Feiern. Foto: Reinhard Köchl Icon Schließen Schließen Die beiden AfD-Politiker Christin Gmelch und Lukas Rehm haben am Wahlabend allen Grund zum Feiern. Foto: Reinhard Köchl

In Christin Gmelchs Heimatgemeinde Königsmoos gibt es offenbar auch einen besonders guten Nährboden für die AfD. Mit 30,9 Prozent heimste die Alternative für Deutschland dort bei der Bundestagswahl landkreisweit den höchsten Stimmenanteil ein, dahinter rangieren Rohrenfels mit 28,6, Waidhofen mit 27,5, Aresing mit 27,1 und Karlshuld mit 27,0 Prozent. In den beiden Städten Neuburg (22,5 Prozent) und Schrobenhausen (21,4 Prozent) liegt sie etwas niedriger. Zwar bleibt die CSU überall stärkste Partei, aber dahinter hat die AfD inzwischen die Freien Wähler, die SPD und die Grünen auf der Position des „Jägers“ abgelöst.

Lediglich in Berg im Gau blieb sie diesmal noch unter der 20-Prozent-Marke (19,7). Ein weiterer Aspekt: Überall kamen die AfD-Erststimmenbewerber Lukas Rehm (22,9 Prozent) und Claus Staudhammer (für den Stimmkreis Freising) mit 22,9 beziehungsweise 20,9 Prozent nicht an die Zweitstimmenergebnisse ihrer Partei von 24,4 und 22,1 Prozent heran.