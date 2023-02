Ein Bischof wird zur Belastung für die Stadt Eichstätt

Wenn die Vergangenheit einst geschätzter Kirchenmänner ans Licht kommt, kann das konkrete Folgen für Städte und ihre Bürger haben. So wie in Eichstätt.

Eichstätt ist eine "Stadt der Kirchen und Klöster". So bezeichnet sich die 14.000-Einwohner-Kommune auf ihrer Homepage selbst. Wer von einer der Anhöhen auf die Stadt hinunterschaut, in der rund 1200 Menschen bei kirchlichen Einrichtungen tätig sind, der sieht die Türme zahlreicher Gotteshäuser. Sowie die Gebäude der einzigen katholischen Universität im deutschsprachigen Raum. "Ihre geistlichen Herren waren es, die der Stadt ihren unverkennbaren Geist eingehaucht haben", heißt es auf der Homepage weiter. Mehr als 30 Straßen sind nach Kirchenmännern und auch ein paar Ordensfrauen benannt. Es gibt die Gundekarstraße, die Benedicta-von-Spiegel-Straße, den Kardinal-Preysing-Platz. Oder die Alois-Brems-Straße. Und die ist zum Problem geworden.

Bischof Alois Brems soll einen Preister gedeckt haben

Denn der frühere Bischof Alois Brems steckt tief im Strudel des Missbrauchsskandals, der die katholische Kirche erschüttert: Brems hat offenkundig einem Priester zur Flucht ins Ausland verholfen und ihm Geld über Umwege zukommen lassen. Dieser Priester, der unter anderem in Wittesheim im Kreis Donau-Ries tätig war, wurde ab Ende der 60er Jahre von der Polizei und Staatsanwaltschaft gesucht, weil ihm der Missbrauch von Kindern vorgeworfen wurde. Juristisch verantworten musste er sich nie. Nachdem die Taten verjährt waren, kehrte er 1984 wieder nach Deutschland zurück. Dort war er erneut als Priester tätig und blieb unbehelligt bis zu seinem Tod mit 86 Jahren im Jahr 2016.

Eichstätt hat rund 14.000 Einwohner. Rund 1.200 Menschen arbeiten bei kirchlichen Einrichtungen. Foto: Armin Weigel, dpa

Ein Zwischenbericht der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) der Diözese Eichstätt vom August vergangenen Jahres zeigt, dass hochrangige Kirchenmänner in Eichstätt von den Vorwürfen gegen den Priester wussten. Brems wusste demnach nicht nur davon, er handelte – und sorgte dafür, dass der Mann zunächst in Afrika und später in Südamerika als Missionar untertauchen konnte. War Brems lange Zeit einer der geachtetsten Bischöfe Eichstätts, ist sein Ruf nun massiv beschädigt. Und Eichstätt muss sich damit auseinandersetzen. Auch mit der Frage, was aus der Alois-Brems-Straße werden soll.

Alois Brems war einer der Mitbegründer der Katholischen Universität Eichstätt

Brems wurde 1906 am Ziegelhof geboren, ein Einödhof auf der Jurahochebene gleich vor den Toren der Stadt; nicht weit von dem Wohngebiet, in dem es seit 1996 die nach ihm benannte Straße gibt. 15 Kinder hatte die tiefgläubige Familie, Alois war das jüngste. 1930 wurde er zum Priester geweiht, wie zwei seiner Brüder zuvor. Er stieg am weitesten nach oben auf der kirchlichen Karriereleiter, 1968 wurde er Eichstätter Bischof. Nahezu sein ganzes Leben verbrachte er in seiner Heimatstadt, 1987 starb er dort. Brems galt als leutselig und volksnah. Sein Wahlspruch hieß „Inmitten der Seinen, wie einer, der dient“. Eines seiner Verdienste: Im Jahr 1980 wurde in der Stadt, unter anderem auf sein Betreiben hin, die Katholische Universität errichtet. Auf Bildern von damals sieht man, wie Brems neben Franz Josef Strauß sitzt.

Umso tiefer sein Fall. Inzwischen distanzieren sich Hochschule, Politik und sogar die Kirche von ihm. Die Universität entzog ihm nochmals symbolisch die Ehrendoktorwürde, die an sich mit seinem Tod automatisch erloschen war. "Wir sind erschüttert über das Fehlverhalten von Bischof Alois Brems", erklärte die Theologische Fakultät. Brems habe keinerlei Verantwortung gegenüber Missbrauchsopfern erkennen lassen, "sodass sein Bemühen um die Jugendlichen und seine bischöfliche Tätigkeit, die vielen Menschen im Bistum Eichstätt in guter Erinnerung sind, konterkariert werden".

Bischof Gregor Maria Hanke distanziert sich von seinem Vorgänger

Der Alois-Brems-Preis, mit dem die Jugendstiftung des Bistums innovative und originelle Projekte der kirchlichen Jugendarbeit unterstützte, wurde 2022 zum letzten Mal verliehen. Der amtierende Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke fand deutliche Worte für seinen Vorgänger: "Das Leuchten bei der Erinnerung an ihn wird sich vielerorts mit diesem Schatten verlieren. Wir können dieses schwere Unrecht nicht verschweigen." Als Nächstes könnte die Alois-Brems-Straße umbenannt werden. Der Stadtrat hat sich kürzlich mit dem Thema befasst, entschieden ist noch nichts. Man wolle sich erst mit den Anwohnern unterhalten, sagt Eichstätts Oberbürgermeister Josef Grienberger. Er weiß: Für die aktuell 47 Menschen, die in den 14 Anwesen wohnen, wäre damit ein riesiger Aufwand verbunden.

Eichstätt ist dabei nicht die erste Stadt, in der sich kirchliche Skandale bis auf den Stadtplan auswirken. In Würzburg etwa wird laut Stadtratsbeschluss der Kardinal-Faulhaber-Platz umbenannt. Dem Unterfranken Faulhaber, der Erzbischof von München und Freising war, wird eine zwiespältige Haltung zu Hitler und dem Nationalsozialismus vorgeworfen. In Landau gibt es Überlegungen, einen nach Kardinal Friedrich Wetter benannten Platz umzubenennen. Die Ehrenbürgerwürde hatte Wetter, ebenfalls einst Münchner Erzbischof, bereits zurückgegeben. Das Münchner Missbrauchsgutachten bescheinigte ihm fehlerhaftes Verhalten.

In Eichstätt sind übrigens 69 Straßen und Plätze nach Personen benannt. Und mehr werden es wohl vorerst nicht werden – auch aufgrund der Diskussionen um Alois Brems. In einem neuen Baugebiet, in dem einmal an die 1000 Menschen wohnen werden, sollen die Straßen die Namen von Pflanzen erhalten.